Musikcomedy: Dissen Impossible

Der charismatische Kai Podack, ziemlich geiler Sänger der legendären Stuttgarter A-cappella-Band füenf (Little Joe) und die Stimme hinter dem Hit „Mir im Süden“, nimmt Anlauf, um mit seinem Musik-, Quatsch- und Comedy-Programm „Dissen Impossible“ die Republik zu erobern. In einer Show, die keine Grenzen kennt, präsentiert er sich in seiner authentischen und mitreißenden Art und mit der ein oder anderen Überraschung im Gepäck. Klein war gestern. Wenn schon, denn schon! Poppig, klassisch, funky und mit einer kleinen Brise Jazz, führt er uns auf lustige Art und Weise vor Augen, dass wir alle doch etwas Besonderes sind.