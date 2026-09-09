Der Musiker- und Künstlerstammtisch findet jeweils am 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Restaurant Schmitt in Höpfingen statt.

Aus einer Idee von Jürgen Kuhn und Josef König heraus entstanden, erwies er sich in den 5 Jahren seines Bestehens als Ort des kreativen Austauschs, der Geselligkeit und Kreativität sowie als nützliches und wertvolles Netzwerk unter Künstlern verschiedenster Richtungen. Neue Künstler, Musiker und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, damit dieses Netzwerk weiterhin wachsen kann.