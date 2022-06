Musikfest Stuttgart 2022

Welch eine Komposition! Musikalisch, aber auch hinsichtlich des gesamten Aufbaus sind die Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber eines der faszinierendsten und auch geheimnisvollsten Werke des Barock.

15 Teile in 14 verschiedenen Violin-Stimmungen (Skordaturen), die von der Normalstimmung des Instruments in Quinten abweichen, verknüpft mit jeweils einem Kupferstich in Form eines Medaillons und unzählige zahlensymbolische Anspielungen – alles zusammen bedeutet eine Meisterleistung des Denkens und Fühlens, ein Mysterium des Hörens und ein hörbares Mysterium.

Mayumi Hirasaki stellt sich der enormen Herausforderung einer Gesamtaufführung. Dabei kommen gleich mehrere wertvolle Barockviolinen zum Einsatz. Und wenn dann am Ende des Konzertmarathons die Klänge des Schutzengels durch den Raum schweben, wird das eine überwältigende Erfahrung werden.

Unsere Konzerte finden nach den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Die Hygieneregeln müssen gegebenenfalls auch kurzfristig vor Veranstaltungen angepasst werden. Bitte werfen Sie daher kurz vor Ihrem Konzertbesuch nochmal einen Blick auf: www.bachakademie.de.