Momo - nach dem gleichnamigen Roman von Michael Ende in der Bearbeitung von Vita Huber.

Spielleitung: Sonja Hauss

Musikalische Leitung: Sofie Ling

Komposition und Klavier: Daniel Sissenich

Bühnenbild: Tobias Kessler, Lea Eisele, Maria Joas

mit Schülern der Klassenstufen 3 und 4

Kostüme: Eltern der Klassenstufen 3 und 4

Die kleine, verwahrloste Momo lebt in der Ruine eines Amphitheaters am Stadtrand. Sie versteht es, anderen zuzuhören. Dort, wo Momo auftaucht, wird es herzlich, streitende Menschen versöhnen sich, Langeweile gibt es nicht. Eines Tages tauchen in der Stadt aschgraue Herren auf, in deren Gegenwart es den Menschen kalt wird. Die grauen Herren reden den Menschen ein, sie dürften nur noch Nützliches tun, um Zeit zu sparen. „Man muss nur immer mehr und mehr haben, dann langweilt man sich niemals“, behaupten sie. Es wird kalt in der kleinen Stadt, keiner hat mehr Zeit für den anderen. Momo und ihre Freunde wollen die Wahrheit über die grauen Herren verbreiten, aber keiner hört ihnen zu. Da führt die Schildkröte Kassiopeia Momo zu Meister Hora. Er weiht Momo in die Geheimnisse der Zeit ein. Ob es Momo gelingen wird, den Menschen ihre Zeit zurückzubringen?