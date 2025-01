Musikfestival Neckarsulm: Rhapsody in school

Die internationalen Solisten des Musikfestivals Neckarsulm besuchen junge Menschen in Kindertagesstätten und Schulen.

Sie spielen ihnen Stücke aus ihrem Repertoire vor, erzählen aus ihrem Alltag und beantworten Fragen. Das Besondere an den bemerkenswerten Musikstunden sind die Begegnungen zwischen den Kindern und den Künstlern. Durch den unmittelbaren Kontakt bietet sich den Kindern die Gelegenheit den Menschen hinter der öffentlichen Person kennenzulernen. Dadurch erfahren sie von dem inneren Motor und der Leidenschaft, die den Solisten antreiben und mit der er seinem Beruf nachgeht. Gleichzeitig kommen die Künstler ihrem Anliegen nach, in jungen Menschen Neugier und Freude an klassischer Musik zu wecken. Täglich vormittags: Kindertagesstätten Schulen Eintritt frei für Kinder, Betreuungs- und Lehrkräfte.