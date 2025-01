Musikfestival Neckarsulm: made in Neckarsulm

Made in Neckarsulm Hommage an Rudolf Werner Mit dem international erfolgreichen Starpianisten Gerhard Oppitz kehrt ein weitgereister Musiker an den Ort seiner ersten musikalischen Betätigung zurück – nach Neckarsulm.

Zu Ehren des 100. Geburtstags seines Lehrers Rudolf Werner spielt Gerhard Oppitz, zusammen mit dem Jugend-Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Neckarsulm unter der Leitung von Andreas Kehlenbeck, das Klavierkonzert KV 466 in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Zusammen mit Rudolf Werner am Dirigentenpult hatte Oppitz dieses Stück als damals elfjähriger Nachwuchspianist aufgeführt. Das Jugend-Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Neckarsulm wird das einstündige Programm mit Aram Chatschaturjans „Adagio“ aus der Suite „Spartacus“ sowie der Fanfare von Paul Dukas eröffnen. In Gedenken an den Neckarsulmer Pianisten und erfolgreichen Klavierpädagogen Rudolf Werner erinnert sein Neffe Martin Werner in einer Ansprache. Klavier: Gerhard Oppitz Orchester: Jugend-Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Neckarsulm Leitung: Andreas Kehlenbeck