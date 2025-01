Musikfestival Neckarsulm: Lange Nacht der Musik

Das Musikfestival bietet den Menschen aus Neckarsulm und Umgebung auch Unterhaltung abseits der Konzertsäle.

Am Freitagabend laden verschiedene Locations zu einem entspannten Bummel durch die Innenstadt von Neckarsulm ein. Der Verein Kreatief bringt Livemusik in die Mediathek im Format „Mediathek nach Acht“. Besondere Momente bietet das Gleis 3 mit Andreas Benz, der auf der Kinoorgel in die charakteristischen Klänge der Welt der Stummfilme entführt. Mediathek Jugend-Kultur-Zentrum Gleis 3 Metropolitan Jazz Club Open Stage Eintritt frei!