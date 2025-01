Musikfestival Neckarsulm: Doppelt hält besser

Das hochkarätig besetzte Orchesterkonzert bildet den Höhepunkt des Musikfestivals Neckarsulm.

In fulminanten Werken für Kammerorchester und Solisten stellen die Künstler ihr brillantes Können unter Beweis. Das Programm bietet, unter dem Motto „doppelt hält besser“, einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt und Breite der Musikgeschichte. Die Werke von Vivaldi, Bach, von Winter und Mendelssohn sind Originalkompositionen für zwei Soloinstrumente und Orchester. Als Höhepunkt steht die Fortsetzung der Bearbeitungen von Charlie Parker, mit Orchester, auf dem Programm. Die Solisten werden begleitet vom Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim unter der Leitung ihres Chefdirigenten Paul Meyer, mit Nabil Shehata als Gastdirigent. Für diesen herausragenden und denkwürdigen Konzertabend bietet der Kultursaal der Ballei den idealen Rahmen zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. Bach – Doppelkonzert für 2 Violinen d-Moll 1. Violine Boris Brovtsyn; 2. Violine Gareth Lubbe F. Mendelssohn: Doppelkonzert für Violine und Klavier, d-moll Daishin Kashimoto, Violine; Eric Le Sage, Klavier Dirigent Nabil Shehata Peter von Winter (1754 – 1825)- Konzert für Klarinette + Cello und Orchester, 2 Hörner Paul Meyer, Klarinette und Dirigent; Claudio Bohorquez Violoncello Vivaldi Doppelkonzert für Violine und Cello in Bb RV 547 Gareth Lubbe, Violine; Claudio Bohorquez , Violoncello Vivaldi Konzert für 2 Violinen und Cello RV 565 1.Violine Gareth Lubbe; 2.Violine Boris Brovtsyn; Claudio Bohorquez Violoncello; Eric Le Sage Cembalo Paul Meyer, Dirigent Charlie Parker and Strings – Laura – I’m in the mood for love – Repitition Paul Meyer, Klarinette; Ria Ideta, Marimba – Harp Part; Hayden Chisholm, Saxophon; Boris Brovtsyn, 1. Violine; Daishin Kashimoto, 2. Violine; Gareth Lubbe, Viola; Claudio Bohorquez, Violoncello; Eric Le Sage, Klavier Orchester: Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim Leitung: Paul Meyer