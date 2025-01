Musikfestival Neckarsulm: Eine Liebeserklärung an die Musik

Die Mitglieder des Metropolorchesters sind wahre musikalische Alleskönner, die die Klänge verschiedenster Kulturen in ihre Darbietungen einfließen lassen.

Dabei werden Eigenkompositionen sowie Arrangements bekannter Stücke von Künstlern wie Udo Jürgens, Ed Sheeran und Hildegard Knef im charakteristischen Metropol-Sound präsentiert. Im Zentrum steht der kulturelle Austausch – sowohl untereinander als auch mit dem Publikum – und die Verschmelzung unterschiedlichster Musikstile. So treffen Balkanbeats auf klassische Klänge, Jazz vereint sich mit Chanson und das alles in über 15 Sprachen. Schlager auf Japanisch oder türkischer Swing? Das Metropolorchester bringt frischen Glanz in den Alltag! Mit ihrem Ansatz, das „U“ in Unterhaltungsmusik großzuschreiben, erwecken sie die Tradition des Revue-Theaters zu neuem Leben. Ihr Motto: „Make U-Musik great again!“ Moderation und Gesang: Felix Heller Leitung: Michael Lieb