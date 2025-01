Musikfestival Neckarsulm: Deutschordenskonzert 1

Es gibt wohl keine besseren Voraussetzungen für Kammermusik als die Anwesenheit von so herausragenden Musikern wie diese, die Prof. Claudio Bohórquez in Neckarsulm versammelt.

In der Festivalwoche stellen sie sich vom 3. – 6. Februar in verschiedenen Formationen vor und nehmen im Programm vereinzelt Bezug auf das Erbe des Deutschen Ordens. Der Deutsche Orden spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte und Entwicklung der Stadt Neckarsulm. Von seiner Gründung im Jahr 1219 bis zur Auflösung im Jahr 1809 prägte der Orden nicht nur die lokale Architektur mit imposanten Bauwerken, sondern auch die soziale und kulturelle Struktur der Stadt. In den Konzerten am 3., 5. und 6. Februar treten um 17 Uhr die Solisten in kleiner Kammermusikbesetzung solistisch auf. Zu hören sind u. a. verschiedene Werke von Bach, Hindemith, Mozart und Taneyev. Der große Kammermusikabend am 4. Februar präsentiert um 17 und 20 Uhr in zwei Konzerten große Werke mit Klavierbegleitung. Neben dem berühmten Forellenquintett von Schubert, Beethovens „Gassenhauer“-Trio und Mozarts „Kegelstatt“-Trio bringen die Künstler auch Raritäten wie das Quintett „Poeme“ von Gabriel Dupont auf die Bühne. Zusätzlich huldigt das Ensemble auch dem Jazzmusiker Charlie Parker mit fünf bearbeiteten Stücken, u. a. dem Klassiker „Summertime“. BACH PLUS Johann Sebastian Bach Suite nr. 3 BWV 1009 für Violoncello solo Claudio Bohorquez, Violoncello Paul Hindemith Sonate für Viola solo op. 25 Nr.1 Gareth Lubbe, Viola Hayden Chisholm – Fugato Mobile für Saxophon solo (Auftragswerk für Musikfest Neckarsulm 2025) Hayden Chisholm, Saxophon solo Claudio Bohorquez + Gareth Lubbe + Hayden Chisholm