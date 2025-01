Musikfestival Neckarsulm: Schulmusicaltag Baden-Württemberg

Beim 2. Schulmusicaltag Baden-Württemberg treffen sich Musicalgruppen aus dem ganzen Bundesland in Neckarsulm.

Schulmusicaltag Baden-Württemberg Beim 2. Schulmusicaltag Baden-Württemberg treffen sich Musicalgruppen aus dem ganzen Bundesland in Neckarsulm. Hier sammeln sie, unter professioneller Anleitung, neue Erfahrungen in verschiedenen Workshops in den Bereichen Gesang, Tanz und Schauspiel – und können damit ihr eigenes Programm bereichern. Nur für teilnehmende Schulen. Organisation: Landesarbeitsgemeinschaft „Musiktheater“ im Auftrag des Kultusministeriums und dem ZSL, Außenstelle Ludwigsburg