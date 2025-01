Musikfestival Neckarsulm: Kreatief-Musical – Jubiläumsgala

Eine spontane Idee feiert ihren 15. Geburtstag!

Vor 15 Jahren entstand im heimischen Garten der Familie Renner die Idee, die musikalischen Kurzgeschichten aus der Feder von Rolf Renner in abendfüllende Musicals umzuwandeln. Mit „Troja – Alles wegen Helena“ wurde im Jahr 2009, mit sechs Aufführungen im eigenen Kulturkeller in der Marktstraße 42, zum ersten Mal ausprobiert, was es bedeutet, ein Bühnenensemble, eine Band und die notwendige Technik in Einklang zu bringen. Auf der 4 x 3 Meter „großen“ Bühne wurden in den folgenden Jahren weitere Stücke dargeboten, wie „Schneewittchen“, „Aschenputtel und das doppelte Ottchen“, „Heiße Nächte in Palermo“ und viele mehr. Seit 2021 werden auf der vereinseigenen Open-Air-Bühne Stücke wie „Es war ein Mahl in Neckarsulm“, „Tierisch. Gut. Drauf.“, „Darf ich bitten“ und „Der Durchbruch“ beim Schützenhaus in Neckarsulm gespielt. Diese Musicaltradition möchten wir gerne mit einem Jubiläumsevent feiern. An diesem Abend präsentieren die Kreatief-Ensembles einen Rückblick und die größten Hits der Vergangenheit. Vielleicht ist auch Ihr Lieblingssong dabei. Musikalische Leitung: Martin Renner