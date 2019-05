Musikfestival Sound of Stuttgart - Dexter

Host dieser Sound of Stuttgart-Nacht ist der umtriebige Stuttgarter Produzent und Reimschmied Dexter, gemeinsam mit den Buddies vom Club Freund & Kupferstecher.

Als Live-Musik Verstärkung holt er sich die Fünfer-Combo TRIBEZ. mit Guitar, Drums, Bass, Keys und Turntables mit auf die Bühne im StadtPalais. Die außergewöhnliche Instrumental-Beat-Band ist in ganz Europa unterwegs und hatte zum Freestyle bei ihren legendären Loop Sessions schon unzählige Namen aus der obersten Hip-Hop-Liga am Start. Nicht lange her, da brachten Sie ihre Musiker-Qualitäten gemeinsam mit Acts wie Megaloh oder Fatoni & Edgar Wasser auf das Hip-Hop-Festival spalsh!.

Der fleißige Beat-Produzent und Rapper Dexter wird neben den TRIBEZ. von einer Reihe weiterer Special Guests aus Wegbegleitern und alten Freunden unterstützt u.a. die Berliner Singer/Songwriterin MINE.