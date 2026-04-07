Das traditionelle Musikfeuerwerk im Blühenden Barock ist ein Höhepunkt des Jahresprogramms.

Ab 18 Uhr startet das musikalische Rahmenprogramm im Südgarten und auf der Wiese im Unteren Ostgarten. Genießen Sie das besondere Ambiente der Gärten und flanieren Sie durch die festlich illuminierten Anlagen, während tausende bunte Lichter eine einzigartige Atmosphäre schaffen.

Gegen 22:30 Uhr folgt das spektakuläre Musikfeuerwerk vor der Südfassade des Residenzschlosses. Fast 20 Minuten lang wird der Himmel mit perfekt auf die Musik abgestimmten Lichteffekten erleuchtet.