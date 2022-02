Musikfrühling 2022

4-hd. Klaviermusik von F. Schubert und J. Brahms mit Prof. Guido Heinke und Christoph Soldan

Christoph Soldan und sein Pianistenkollege, der aus Heidelberg stammende Pianist Guido Heinke, verbindet schon lange eine gemeinsame Ästhetik der Aufführung von Musik. Beide Künstler können eine beeindruckende internationale Pianistenkarriere vorweisen und leiten selbst einige Festivals.

So konzertierte Soldan bereits mit L. Bernstein, Heinke unterrichtet an der Hochschule in Freiburg und ist Gastprofessor in Seoul.

Das Pianistenduo besticht durch ein spektakulär synchrones Klavierspiel, getragen von innerer Harmonie beider Pianisten.

Literatur für Klavier zu 4 Händen wurde im 19. Jahrhundert oftmals veröffentlicht, um neue Kompositionen bekannter zu machen.

Gemeinsam werden sie Schuberts „Divertissement a la hongroise“ und nach der Pause von J.Brahms die 4. Symphonie in der Originalfassung des Komponisten für Klavier zu 4 Händen zur Aufführung bringen.