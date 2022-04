Musikfrühling 2022

Technische Perfektion, hohe musikalische Virtuosität, und ein perfekter homogener Ensembleklang, das ist es, was dieses Ensemble auszeichnet, und so avancierten die Belcanto Harmonists zu einem der führenden Ensembles dieser Art.

Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie CD-Aufnahmen machten das Quintett bereits einem internationalen Publikum bekannt.

Die Sänger sind Mitglieder des SWR-Vokalensembles Stuttgart sowie des originalen MontanaraChores.

Für das Konzert in Böblingen hat das Ensemble viele Titel neu ins Repertoire aufgenommen, wie z. B. „Puppenhochzeit“, Whistle, while you work“ oder „In der Bar zum Krokodil“, die zum ersten Mal in Böblingen zur Aufführung kommen.