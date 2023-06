Musikfreunde Heidelberg meets Bad Rappenauer Klassiktage

Feurig-mitreißende Stücke aus dem Südosten Europas, präsentiert von den Musikfreunden Heidelberg.

So lässt sich dieser außergewöhnliche Abend zum Auftakt des zweiten Volksbank Kraichgau Klassiktage-Wochenendes am Freitag, 21.07.2023 um 19.30 Uhr wohl am besten beschreiben.

Als fester Bestandteil des Heidelberger Kulturlebens konzertiert das vor 35 Jahren gegründete Sinfonieorchester, unter der Leitung von René Schuh, regelmäßig mit vorwiegend sinfonischen Programmen. Die etwa 80 Musikerinnen und Musiker sind Studierende und Absolventen aller Fakultäten der Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie weiteren Ausbildungsstätten der Region.

Die Werke von passionierten Komponisten wie Béla Bartók, Ernö Dohnányi und Zoltán Kodály sorgen seit über hundert Jahre lang für das kribbeligste Publikum, das jemals in Konzertsälen saß – und die Musikfreunde gedenken, ihm noch weiter einzuheizen.

Und so wird der ein oder andere Gast im Bad Rappenauer Kurhaus zwischendurch sicher wehmütig seufzen und in Erinnerungen schwelgen. Doch zum Durchatmen bleibt kaum eine Pause, denn das ungarisch-rumänische Programm gibt ein straffes Tempo vor. Als einer der vielen Höhepunkte überrascht neben Holzbläsern und Geigen eine Solistin, die dem Zymbalon furiose Rhythmen entlockt.

Nichts kann den asymmetrischen Rhythmus stoppen, insbesondere wenn er zum Rundtanz einlädt. Daher spielen ihn Musikkapellen dies- und jenseits des rumänisch-ungarischen Schlagbaums. Darüber hinaus tauschen sie seit jeher Akkorde, vertrackte Tonfolgen und ganze Lieder aus, was zu einem grenzenlosen musikalischen Reichtum führte. Dieser ging von Siebenbürgen um die Welt, von Bauernhochzeiten bis in die Konzertsäle.

Dass viele Stücke „Tanz“ im Titel tragen, dürfte zumindest manche Schuhspitze beflügeln. Wer zudem vielleicht erstmals das wirbelnde Spiel einer Zymbalon-Spielerin sieht, wird es im ganzen Körper spüren. Nicht zuletzt erleben die Besucherinnen und Besucher ein Orchester, das unter Starkstrom zu stehen scheint. Diese einmalige Kombination beschwingt jede und jeden noch lange nach dem Heimweg.