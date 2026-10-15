Musikfreunde Hochwang-Erkenbrechtsweiler e.V.

Bei den Musikfreunden Hochwang-Erkenbrechtsweiler steht der moderne Akkordeon-Bigband-Sound im Vordergrund.

“Den Groove rüberbringen” lautet das Motto. Populäre, moderne Stücke (Musicals, Rockoldies, Ohrwürmer ...) werden schwungvoll und mit Freude präsentiert. Damit zeigen die Musikfreunde, dass niveauvolle Unterhaltungsmusik auf dem Akkordeon nicht nur Bierzeltlaune bedeutet.

Dass dies sehr gut beim Publikum ankommt, zeigen nicht nur die vielen öffentlichen Auftritte (Kirchenkonzerte, Kultursommer Hohen Neuffen, Kunsthöfle der Volksbank Kirchheim, Kurzentrum Bad Urach, ...) sondern auch der Zuspruch an interessierten Kindern, bei welchen die Freude am musizieren mit dem Akkordeon geweckt wurde.