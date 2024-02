Musikkabarett mit Mackefisch

MACKEFISCH – das sind musikalische Vieleskönner, die in der deutschsprachigen Kleinkunstszene gerade für frischen Wind sorgen. Das Mannheimer Duo aus Lucie Mackert und Peter Fischer wurde u.a. mit der St. Ingberter Pfanne, dem Mindener Stichling und dem Kleinkunstförderpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Kein Wunder: Bissig, frech, poetisch und urkomisch sind die Texte, mitreißend klingt dazu die Musik der beiden – der Virtuose am Klavier und die Multi- Instrumentalistin an der selbstgebauten Koffertrommel variieren gekonnt zwischen impulsiven Rhythmen, eingängigen Melodien und zweistimmigem Gesang zum Dahinschmelzen.