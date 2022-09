Musikkabarett mit Madeleine Sauveur: Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!

Madeleine Sauveur, Komödiantin mit vielen Gesichtern und imposanter Gesangsstimme, hatte eine genaue Vorstellung davon, wie die Zeit jenseits der 60 aussieht: Träume verwirklichen, für die nie Zeit war, zum ersten Mal im Leben nur an sich denken! Doch dann kommt der alles verändernde Anruf: „Hallo Mama! Du bist jetzt Oma!“ Schon sind alle Pläne hinfällig. Sie fragt sich nun vielmehr: Welche Art von Oma will ich sein - Oma classic oder Oma light? Ein intelligentes, komisches, warmherziges Programm - und dank Kapellmeister Clemens Maria Kitschen, der in hohen und tiefen Tönen auf diversen Instrumenten brilliert, musikalisch auf höchstem Niveau!