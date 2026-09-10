Musikkabarett mit Pigor und Eichhorn

Pigor und Eichhorn – „Grundkurs II“ - bestes Musik-Kabarett aus Berlin: Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten.

In den 90ern erfanden sie den SalonHipHop und türmen seitdem Volumen auf Volumen – das alters- wie mengenmäßig stetig mitwachsende Publikum dankt es mit exponentiell ausufernder Begeisterung. Werke aus dem zum Almanach der klugen Gesellschaftskritik herangereiften „Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten“- Songbook bereichern die Programme arrivierter wie werdender Künstler*innen und Fans nicht nur der ersten Stunde haben längst die wichtigsten Textzeilen als Kompass der augenzwinkernden Alltagsbewältigung übernommen.

Im Bewusstsein dieser Verantwortung legen die beiden den „Grundkurs II“ für Späteinsteiger auf: Mit „Willkommen in der postfaktischen Welt“, den „Maulenden Rentnern“, Rabenmüttern und anderen prophetischen Klassikern, aber auch brandaktuellen Chansons als Sneak Preview auf das ganz neue Programm beglücken Pigor & Eichhorn ihre Fans und ebnen dem intellektuellen Nachwuchs mit textlich wie musikalisch zuverlässig hochwertiger Qualitätsware den Weg.