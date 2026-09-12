Musikkabarett - Viktoria Lein

Ein Abend voller Musik, Humor und Emotionen: Mit ihrem Erfolgsprogramm „Ich kam. Sang. Und blieb!“ präsentiert Viktoria Lein ein Musikkabarett, das Herz, Witz und musikalisches Können auf unverwechselbare Weise vereint.

Mit ihrer charmanten Bühnenpräsenz, feinem Gespür für Humor und einer Stimme voller Ausdruck begeistert die Sängerin und Entertainerin Viktoria Lein das Publikum im Glasperlenspiel Asperg. Ihre Lieder und Geschichten sind pointiert, lebensnah und gleichzeitig tief berührend – ein Abend, der zum Lachen, Nachdenken und Genießen einlädt. Ob humorvolle Alltagsbeobachtungen, berührende Balladen oder mitreißende Chansons – Viktoria Lein verbindet gekonnt Musik und Kabarett zu einem einzigartigen Live-Erlebnis, das noch lange nachklingt.