Musikkabarett von und mit INgrid Kappeler

Wohin mit dem Traummann? Weshalb verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Warum tauchen die eingesparten Wörter der Schwaben alle wieder in Grönland auf? Sind Shampoos wirklich wahre Schätze?

Vom Metzger im Dorf und der Sehnsucht nach der heilen Welt singt die Liedermacherin und Kabarettistin, die sich selbst an Klavier und Gitarre begleitet.

Feinsinnige, urkomische, bissige und gefühlvolle Lieder, davon mehrere in schwäbischer Mundart, auf den Punkt gebracht und mitten aus dem Leben.