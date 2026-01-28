Es ist das vielleicht berühmteste sinfonische Blasorchester der Republik, das bei Staatsempfängen, dem Protokollarischen Ehrendienst oder dem Großen Zapfenstreich die öffentliche Repräsentation der deutschen Streitkräfte sowohl in der Heimat als auch auf Konzertbühnen im In- und Ausland übernimmt: das Musikkorps der Bundeswehr.

Gemeinsam mit dem Bundeswehr-Sozialwerk ist die TauberPhilharmonie stolz, dieses wichtigste aller Militärorchester zu einem Benefizkonzert nach Weikersheim einladen zu können. Erleben Sie traditionelle Orchestermusik, Arrangements aus Rock und Pop, anspruchsvolle eigene Kompositionen sowie Höhepunkte von Armeemärschen – und das alles für einen guten Zweck und in der herausragenden Akustik unseres Konzertsaals. Bühne frei für die ganz große Blasmusik!

Benefizkonzert für die Aktion »Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien« des Bundeswehrsozialwerks sowie der Jugendarbeit im Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.