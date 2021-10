Dieser Kurs richtet sich an musikbegeisterte, engagierte und anspruchsvolle Laien. Das Konzept basiert auf einer Mischung aus praktischen Elementen wie Körperhaltung, Atmung, Artikulation und Gesang, solo und begleitet. Die Teilnehmer werden je nach Vorliebe in verschiedenen Stilrichtungen unterrichtet: Klassik, Musical, Chanson, Jazz, Rock oder Pop. Begleitet werden sie am Klavier.