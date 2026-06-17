Musiknacht der Musikschule

Im Rahmen des Europäischen Kultursommers verwandelt sich die Musikschule Fellbach wieder in einen Ort voller musikalischer Vielfalt.

Bei stimmungsvollen Dinnerkonzerten präsentieren fortgeschrittene Schüler:innen und Lehrkräfte, sowohl solistisch als auch in Ensembles, sowie Bands zu jeder vollen Stunde ein bunt gemischtes Programm. Gespielt werden überwiegend Werke von Komponist:innen und Künstler:innen aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Von Kammermusik über moderne Arrangements bis zu energiegeladenen Band-Performances – das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend voller musikalischer Highlights freuen. Für das leibliche Wohl sorgt ein kulinarisches Angebot, das zum Verweilen einlädt und die Musiknacht zu einem rundum genussvollen Erlebnis macht.