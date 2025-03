Am Samstag, den 5. April 2025, verwandelt sich Göppingen erneut in eine pulsierende Live-Musik-Metropole!

Die Musiknacht Göppingen, veranstaltet vom PIG Stadtmagazin, bietet ab 21:00 Uhr ein einzigartiges Festival-Erlebnis mit 16 Live-Acts in 16 Locations. Von Rock und Blues über Pop bis hin zu Italo-Disco – das Line-up ist so vielfältig wie das Publikum selbst. Besucher können mit nur einem Ticket in alle teilnehmenden Gastronomiebetriebe eintauchen und sich auf ein musikalisches Abenteuer begeben.

Neu mit dabei, die L'Osteria wo Mimmo & Friends das Restaurant zum beben bringen werden. Ebenfalls neu, die Biker-Bar in der Hauptstraße.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Luigi the Maschine, auch bekannt als „Hofnarr“, bringt mit seiner mitreißenden Show mediterranes Flair und Party-Stimmung in die City Bar. Weitere Acts wie die Rock-Coverband Rocktrix, die energiegeladene Truppe Boombox oder das Duo AlicePumpkinPilots sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.