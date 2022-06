Im gesamten Stadtzentrum sowie in der Ost- und Weststadt, bieten verschiedene Bands und Musiker ein breites Angebot an Livemusik verschiedener Stilrichtungen. Von Rock, Pop, Oldie bis hin zu den aktuellen Charts ist für jeden Geschmack etwas geboten. Livemusik und Party bis in die frühen Morgenstunden – das ist die Musiknacht Kornwestheim!

Jedes Jahr auf ein Neues geben sich die besten Musiker der Region die Ehre, uns mit ihren musikalischen Einlagen zu bereichern und die Musiknacht Kornwestheim dadurch zu einem besonderen Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt zu machen.