Mit kraftvollen Stimmen und maritimer Stimmung bringt Klabautermann als Tribute-Band die größten Hits von Santiano auf die Bühne – zum Mitsingen, Feiern und Seefahrerträumen.
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Marktplatz Kornwestheim 70806 Kornwestheim
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Mit kraftvollen Stimmen und maritimer Stimmung bringt Klabautermann als Tribute-Band die größten Hits von Santiano auf die Bühne – zum Mitsingen, Feiern und Seefahrerträumen.
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