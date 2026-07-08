Heike Wanner & DJ Zucker

Mit viel Herz, Stimme und guter Laune sorgt Heike Wanner Herzklang für eine mitreißende Schlagerparty voller Stimmung, bekannten Hits und bester Feierlaune.
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Marktplatz Kornwestheim 70806 Kornwestheim
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Mit viel Herz, Stimme und guter Laune sorgt Heike Wanner Herzklang für eine mitreißende Schlagerparty voller Stimmung, bekannten Hits und bester Feierlaune.
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