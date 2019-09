3. Musiknacht Sindelfingen

Am Samstag, 5. Oktober findet in Sindelfingen die dritte Musiknacht statt. In 17 Locations sorgen ausgesuchte Livebands und DJs nach dem Opening auf dem Wettbachplatz für jede Menge Musik und Feierstimmung.

Die Musiknacht kommt zum dritten Mal nach Sindelfingen: Am Samstag, 5. Oktober, verwandelt sich die Innenstadt ab 19 Uhr beim großen Opening auf dem Wettbachplatz und ab 21 Uhr in 17 Locations in eine einzige große Musik- und Partymeile. Ausgesuchte Livebands und DJssorgen für jede Menge Musik und Feierstimmung. Wer mit dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt sein Eintrittsarmband sichern. Der Vorverkauf hat begonnen. Und es gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein!Die Musiknacht bringt Sindelfingen zum Pulsieren. Den Nachtschwärmern wird ein vielfältiges Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in den Locations freuen. Musikalisch ist soziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, die Gruppen und Künstler decken eine große Bandbreite an Stilrichtungen ab.Die BandsUm nur ein paar Beispiele zu nennen: die Cover-Band „dragon fire“ bringt Live-Musik vom Feinsten mit. „Raising Crown“ begeistern mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire von Classic Cover Rock bis zur Party Musik querbeet. Für schönste exotische Klänge ist „Ruby Cifuente & Band“ längst bekannt und die Stuttgarter Band „The Pulz“ hat Acoustic Britcover und vieles mehr drauf. „Against the Wind“, ein Trio aus Karlsruhe, spielen Welthits aus den 60er-Jahren bis heute. „InTeam“ sind mit ihrenAkustik Rock- und Pop-Covers der 80er beim Opening dabei. EintrittDas Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in allen teilnehmenden Lokalen und bei SZBZ Sindelfinger Böblinger Zeitung, Fitness-Express Sindelfingen, Bäckerei Sehne im Breuningerland, Sehne Backwaren Café Bachstraße, Sehne Backwaren Planiestraße, Bäckerei Sehne im Rewe Leonberger Straße sowie in Böblingen bei der Bäckerei Sehne am Bahnhof, bei Sehne Backwaren im real-Markt, bei Fitness-Express Böblingen und bei Fitness-Express Vaihingen und Fitness-Express Renningen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen (an allen Veranstaltungslokalen) erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.Weitere Infos unter www.musiknacht-sindelfingen.de und bei Facebook unter Musiknacht Sindelfingen. Alle Locations und Bands1. Sindelfinger Kaffeehaus, dragon fire (Pop- & Rockcovers/Charts) Affair Lounge, Diet Dope (Rock & Pop/Funk, Soul)

Aura Lounge Café Bar, Raising Crown (Party-Kult/Party Roc & Pop)City Treff Café Lounge Bar, Ruby Cifuente & Band (Spanischer Rock&Pop/Merengue/Salsa)Corners, Renato Pantera & amigos (Brasilianische Musik/Samba-Pop, Reggae)Die Traube, Die diebischen Elstern (Rock & Pop/80er & 90er)Dream Lounge, DJ F (Mixed-Music)Erdinger Lounge, One Plugged (Unplugged/Hitbox)Funzel Altstadtlokal, InTeam (Unplugged/70er, 80er, 90er)Ireland’s Own Irish Pub, GoodbyeNasty (Rock & Pop/Punk unplugged)Leuchtturm, Maybug (70er/Rock & Folk)Piccolo Bar, Songman (Unplugged/Charts)Planie Bistro, The Pulz (Irish/Acoustic Britop – Postpunk) Wirtshaus Zum Erdinger, Michel & Friends – Duo (Unplugged-Kult/Rock, Pop)‘s Café, The Booze Bombs (Rockabilly)P + P Komödle, Against the wind (Partyhits/das Beste von den 60ern bis heute)Melrose, Cocktail Special Night (Mixed-Music/Musiknacht-Mix)