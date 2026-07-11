Ein Abend voller Livemusik und Party-Atmosphäre – Am Samstag, den 07. November 2026, verwandelt sich Geislingen an der Steige in ein pulsierendes Zentrum für Musikliebhaber und Nachtschwärmer. Die Musiknacht, organisiert vom Gewerbeverein Geislinger Sterne e.V., verspricht ein abwechslungsreiches Programm aus Livemusik und DJs in verschiedenen Locations. Ab 20:00 Uhr erwartet die Besucher ein musikalisches Spektakel, das für jeden Geschmack etwas bietet.

Weitere Infos über Bands, teilnehmende Locations und Tickets folgen in Kürze.