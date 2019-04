Musiknachtbändel gibt es in der KulturKantine zu kaufen - auch am Abend!

Kulturkantine: Jaro Milko & the Cubalkanics

Es gibt einen Ort, wo der Rhythmus der Cumbia, der Son Kubas und Balkan Musik zusammenkommen. Und er liegt direkt im Herzen von Jaro Milko & The Cubalkanics. Es ist ein Ort ohne Grenzen, wild und wunderbar; Es ist Milkos Schöpfung, wo Surfgitarre, kubanischer Son und kraftvolle Gypsy Brass nebeneinander tanzen. Die fünfköpfige Schweizer Band verschmilzt ihre Vision zu einem einzigartigen, köstlichen Ganzen zu einem Rythmus, der auf die Hüften zielt. Mehr zu Cubalkanics

Abessina:

Alte Jugendwerkstatt: RUMPELKAMMERElektronische Musik Mit feinster elektronischer Musik von House bis Techno wird kein Tanzbein still stehen. Durch den Abend führen die DJs der Rumpelkammer Gigo, C_tech und m.a.z.e.! Ein besonderes Highlight an diesem Abend ist ein Live Act von m.a.z.e. Hier ist übrigens auch die Afterparty bis in die frühen Morgenstunden.

Dazwischen:

gemütliches in der Gartenkneipe und am Feuer

Gegrilltes zugunsten des Waldkindergartens

Parken Sie auf dem Parkplatz der Berufschule und starten Sie Ihren Rundgang zur Musiknacht in der Alten Seegrasspinnerei!