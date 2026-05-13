MUSIKPARADE 2027 Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik kommt nach Stuttgart

Am 27. Februar 2027 um 14:30 Uhr kehrt Europas erfolgreichste Tournee der Militär- und Blasmusik mit neuen Orchestern und neuer Show nach Braunschweig in die Porsche Arena zurück. Mehrere Hundert Musiker präsentieren das europaweit einzigartige und größte Livemusik-Spektakel der Blasmusik in insgesamt 17 deutschen Städten. Sieben Orchester aus allen Teilen der Welt zeigen ein Programm mit Titeln von Märschen über Klassik oder Swing bis hin zu Rock und Pop. Evergreens sind ebenso vertreten wie aktuelle Songs. Mit jährlich mehr als 100.000 Besuchern ist die MUSIKPARADE die größte und erfolgreichste Tournee ihrer Art in ganz Europa.

Pipes & Drums, Military- und Blasmusik – Musikalische Vielfalt bei der MUSIKPARADE

Musikkorps, Marching Bands sowie offizielle Militär- und Repräsentationsorchester aus aller Welt zeichnen die MUSIKPARADE ebenso aus wie spektakuläre Choreografien, prächtige Uniformen und überraschende Showelemente. Das Programm wird jedes Jahr neu zusammengestellt. Auch Fans der Dudelsackmusik dürfen sich wie in den schottischen Highlands fühlen: Dutzende Pipes and Drums nehmen jedes Jahr an der MUSIKPARADE teil, die sich somit an das Edinburgh-Tattoo in Schottland anlehnt und eine einzigartige Präsentation schottischer Musik bietet.

Beeindruckendes Finale mit rund 400 Musikern

Höhepunkt ist das große Finale, bei dem sich alle Teilnehmer zum „Orchester der Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musizieren – neben Klassikern wie „Amazing Grace“ oder dem „Radetzky Marsch“ gibt es auch ganz aktuelle Hits. Die Besucher der MUSIKPARADE 2027 erwartet in der rund dreistündigen Show neben fesselnden Choreografien und beeindruckenden Uniformen eine überaus anspruchsvolle, moderne Livemusik-Show rund um die Blasmusik – ein Feuerwerk an Musik und Farben, Show und Tanz.

TICKET HOTLINE: 0441-2050920