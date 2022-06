Konzertexamen Jakob Kuchenbuch, Violoncello

Konzertsaal

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite für Violoncello solo D-Dur, BWV 1012

Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gavotte I - Gavotte II - Gigue

Jakob Christoph Kuchenbuch, Violoncello piccolo

Miroslav Kabelač (1908-1976)

Sonate für Violoncello und Klavier op. 9

1. Grave

2. Fantasia

3. Scherzo

4. Allegro energico

Jakob Christoph Kuchenbuch, Violoncello

Josephine Mücksch, Klavier

Leoš Janáček (1854-1928)

Pohádka

Jakob Christoph Kuchenbuch, Violoncello

Gina Poli, Klavier

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate C-Dur op. 65

1. Dialogo

2. Scherzo-pizzicato

3. Elegia

4. Marcia

5. Moto perpetuo

Jakob Christoph Kuchenbuch, Violoncello

Gina Poli, Klavier

Der deutsche Cellist und Gambist Jakob Christoph Kuchenbuch (*1994, Jena) erhielt seinen ersten maßgeblichen Cello-Unterricht bei Philine Teige und als Jungstudent von Prof. Tim Stolzenburg am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. Anschließend studierte er Violoncello bei Prof. Bernhard Gmelin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und bei Prof. Thomas Demenga an der Musik-Akademie Basel sowie Barockcello an der Schola Cantorum Basiliensis bei Petr Skalka. Seit 2020 setzt er seine Studien bei Prof. Miklós Perényi an der Liszt-Academy of Music Budapest, in der Solistenklasse von Prof. Conradin Brotbek an der HMDK Stuttgart sowie an der Universität Mozarteum Salzburg bei Prof. Vittorio Ghielmi im Fach Viola da Gamba fort.