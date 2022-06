Konzertexamen Nozomi Hiwatashi, Percussion

Die japanische Percussionistin Nozomi Hiwatashi hat sich als vielversprechende junge Künstlerin in zahlreichen Wettbewerben international einen Namen gemacht. Ihren ersten Schlagzeugunterricht erhielt sie von Prof. Toshiaki Ishiuchi.

Sie studierte zunächst bei Prof. Momoko Kamiya, Prof. Atsushi Sugahara, Syouichi Kubo sowie Hidemi Murase an der Tokyo College of Music in Japan. Danach beschloss sie, ihre Ausbildung in Deutschland fortzusetzen. Sie nahm ihr Masterstudium an der HMDK Stuttgart bei Prof. Marta Klimasara und Prof. Klaus Dreher auf und befindet sich aktuell in diesen Klassen im Konzertexamen. Wichtige künstlerische Anregungen und Hilfestellungen bekam sie außerdem von Prof. Jürgen Spitschka, Tomohiro Nishikubo und Satoko Ichimaru.

Yoshihisa Taira (1984):

Monodrame I pour percussion

Vinko Globokar (1985):

? Corporel

Peter Klatzow (1987):

Dances of Earth and Fire (1. Satz)

Pierre Jodlowski (2019):

I.T. for percussion, bass-clarinet and soundtrack

- Pause -

Peter Klatzow (1987):

Dances of Earth and Fire (2. Satz)

Ferran Cruixent (2008):

Pirotecnia