Musikpause mit Gregor Engelhardt & Takeshi Pardall Mayer

Die Musikpause, eine Kooperation des Landesmuseums Württemberg mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, findet – mit Ausnahme von Feiertagen – jeden Freitag im Rahmen eines Kurzkonzertes im Haus der Musik im Fruchtkasten statt.

Die wöchentlichen Mittagskonzerte sind nicht nur für viele Musikfreunde zum beliebten Freitags-Treffpunkt geworden, sie werden auch von den Studierenden sehr geschätzt: Im Haus der Musik haben sie die Möglichkeit, im besonderen Ambiente der Musikinstrumentensammlung auf einem historischen Tasteninstrument zu spielen und vor einem größeren Publikum Konzerterfahrung zu sammeln.

Wir bedanken uns herzlich bei Elianne Schiedmayer für die Leihgabe des Konzertflügels aus dem Jahre 1872. Der Konzertflügel der Firma Schiedmayer & Soehne, Nr. 8723, ist ein hervorragendes Beispiel des deutschen Klavierbaus und Zeugnis der goldenen Zeiten der Stuttgarter Klavierbauindustrie. Mit seinem kraftvollen und dennoch zarten Klang eignet er sich am besten für das Klavierrepertoire der Romantik.