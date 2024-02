Happy Birthday Winnie Gebhardt-Gayler

Die Künstlerin Winnie Gebhardt-Gayler hat mit ihren zauberhaften und preisgekrönten Illustrationen das Aussehen der kleinen Hexe und des kleinen Wassermannes geprägt. Am 12.3.2024 wäre sie 95 Jahre alt geworden. In dieser Führung werfen wir einen Blick auf die Illustratorin und ihre Zeichnungen, die im Original in der Ausstellung zu sehen sind. Darüber hinaus werden die Welt der kleinen Hexe und der Autor Otfried Preußler vorgestellt.