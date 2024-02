Klangfarben des 19. Jahrhunderts

Im 19. Jahrhundert eröffnete die Weiterentwicklung der Instrumente ganz neue Klangwelten, die in diesem Konzert zu Gehör kommen: Mit der Sonate in Es-Dur von Johann B. Vanhal und der Sonate in B-Dur von Giuseppe Acerbi erklingen dunkle, zarte sowie hohe, süße Klänge, die uns an italienische Opern jener Zeit erinnern. Komplexere Töne und nahezu unmögliche melodische Wendungen prägen Robert Schumanns Fantasiestücke op. 73 und Brahms‘ Sonate op. 120, Nr. 2. Präsentiert wird das vielfältige Programm auf dem Hammerflügel von Johann Andreas Stein (Augsburg, 1784) aus der Sammlung des Landesmuseums Württemberg sowie auf einem kostbaren Konzertflügel von Schiedmayer & Söhne (Stuttgart, 1872). Auch die beiden Klarinetten stammen aus diesen Epochen, so dass die Instrumente zwei perfekte Paare bilden.

Ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart

(c) David Ginemo

(c) Giuseppe Lanno