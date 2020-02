4 LIVEBANDS aus der Musikschule Reutlingen - msrt LIVE und in Farbe am Mittwoch den 04.03.2020 in der Kaiserhalle! Der Eintritt ist frei, Hutgage erwünscht! Los geht´s um 20.00 Uhr! Wir freuen uns auf euch und die Bands:

Lucid Dreamers

Blazing Beatz

Foxy Brown

The Melikas