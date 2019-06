Musikschultag

Zum 20. Mal bringen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Herrenberg die Altstadt zum Klingen. Musik aus unterschiedlichsten Genres und verschiedene Besetzungen lassen die Besucherinnen und Besucher aufhorchen. Von 10:00 - 13:00 Uhr wird in kleinen und großen Ensembles sowie auch im Orchester an vier Standorten musiziert: in der Bronntor-Passage, auf dem Place de Tarare, im Klosterhof und auf dem Marktplatz. Eine Moving Band zieht mit Trommeln und Blasinstrumenten durch die Gassen der Altstadt und bringt den Swing und Groove direkt zu den Fußgängern. Auch die Kooperationspartner – die allgemein bildenden Schulen, die Kindergärten und Vereine – sind in das abwechslungsreiche Programm mit eingebunden. Der „Förderkreis Musikschule Herrenberg e.V.“ informiert an seinem Stand auf dem Marktplatz über sein Engagement und seine Arbeit und sorgt auch für das leibliche Wohl der Gäste.

Der Höhepunkt des Musikschultages findet um 13:30 Uhr auf der Marktplatzbühne statt. Hier heißt es dann wieder: Bühne frei für das große Finale des Musikschultages. Das bunt gemischte Riesenorchester tritt auf und wird das Publikum begeistern!