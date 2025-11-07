Musikstunde

Digitale Noten mit nkoda, Audiostreaming für klassische Musik und Jazz, Musikinstrumente zum Ausleihen, Musik-Apps oder Langspielplatten selbst digitalisieren.

Die Musikbibliothek bietet viele Zugänge, sich intensiv mit Musik zu beschäftigen oder sie zu genießen. Wir zeigen, was es in der Musikbibliothek alles Neues gibt und wie es funktioniert.

In der Musikgeschichte wurden zahlreiche Trauermusiken geschrieben - entweder um der Trauer um Menschen Ausdruck zu verleihen oder Gefühle von Traurigkeit zu verarbeiten oder darzustellen. Diese besonderen musikalischen Werke von Bach bis Zappa werden in Musikbeispielen gezeigt und vorgestellt. Denn manchmal hilft die Musik, Schmerz und Trauer zu bewältigen.