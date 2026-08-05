Musikstunde

Reutlingen brennt! 300 Jahre Stadtbrand - Feuer als Thema in der Musik.

Digitale Noten mit nkoda, Audiostreaming für klassische Musik und Jazz, Musikinstrumente zum Ausleihen, Musik-Apps oder Langspielplatten selbst digitalisieren - die Musikbibliothek bietet viele Zugänge, sich intensiv mit Musik zu beschäftigen oder sie zu genießen. Wir zeigen, was es in der Musikbibliothek Neues gibt und wie es funktioniert.

Im Gedenken an den Stadtbrand von 1726 in Reutlingen widmet sich die letzte von vier Musikstunden dem Thema Feuer: "feurige Musik", Musik über Feuer oder "con fuoco".

Für jedes Alter und für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei!