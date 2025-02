Musiktheater: Akademie des Tanzes Mannheim

Die Akademie des Tanzes der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim ist eine der traditionsreichsten Ausbildungsstätten für Tanz in Deutschland. Ihre Wurzeln reichen zurück bis in die glanzvolle Zeit des Balletts in Mannheim im 18. Jahrhundert unter Kurfürst Carl Theodor. Die klassische

europäische Balletttradition ist die Basis der Ausbildung, Ausgangspunkt für das klassische Repertoire ebenso wie für alle zeitgenössischen Tanzstile und Improvisation.

Um das zu garantieren, werden kontinuierlich internationale Gastpädagogen engagiert, gepaart mit Workshops, Lectures und Meisterklassen neoklassischer

und zeitgenössischer Choreografen. Die Studierenden werden in ein spezifisch ausgerichtetes und vielseitiges Repertoire eingebunden, um Bühnenpraxis zu erwerben.

Motivation und Impuls der Ausbildung ist es, über die eigenen Grenzen hinauszugehen und neue künstlerische Horizonte zu eröffnen.