Musiktheater: "Cavalleria rusticana / Der Bajazzo"

Zwei süditalienische Dörfer, zwei religiöse Feiertage, Bauernidylle zwischen Kirche und Commedia dell’arte.

Doch was nach friedlicher Einöde klingt, ist alles andere als das: Inmitten der Dorfgemeinschaft kommen Untreue, Verrat, Eifersucht, Streit und Mord zum Vorschein. Im anderen Dorf führt eine Schauspieltruppe eine Komödie auf, in der die Clownsfigur Bajazzo von seiner Colombina zur Erheiterung aller betrogen wird. Im echten Leben hat die Frau aber tatsächlich eine Affäre mit einem der Dorfbewohner …

Als Ruggero Leoncavallo 1890 die Oper „Cavalleria rusticana“ seines Komponistenkollegen Pietro Mascagni sah, war er beeindruckt und wollte ebenfalls eine solche realistisch-pessimistische Geschichte in kompakter Form auf die Bühne bringen. So entstand „I Pagliacci“, zu Deutsch „Der Bajazzo“. Die beiden Opern zählen zu den Hauptwerken des Verismo und werden oft zu einer abendfüllenden Vorstellung kombiniert – selbstverständlich in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.