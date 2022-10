Musiktheater: "Coppélia"

Coppélia, die so menschlich wirkende Puppe des exzentrischen Spielzeugmachers Coppelius, übt auf die jungen Männer des Dorfes eine ungeheure Faszination aus. Sie erscheint so lebendig, dass Franz, der eigentlich mit Swanilda befreundet ist, sich auf der Stelle in sie verliebt. Als Swanilda mit ihren Freundinnen heimlich in Coppelius' Werstatt eindringt, findet sie die Bestätigung, dass Coppélia nur eine Puppe ist... Die Vorstellung, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, hat die Menschheit wohl schon immer fasziniert und ist heute noch deutlich realistischer geworden als zu Zeiten E.T.A. Hoffmanns. Besonders in der Romantik war dieser Wunschtraum präsent. Entsprechend der Zeitstimmung griff Léo Delibes 1870 die von Hoffmann in der berühmten Sandmann-Geschichte formulierte Idee einer menschengleichen Puppe auf. Seit 1993 feiert das preisgekrönte Ballett der Tatarischen Staatsoper Kasan bei Gastspielen in ganz Europa große Erfolge.