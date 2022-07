Musiktheater: "Madame Butterfly"

"Madame Butterfly", Giacomo Puccinis von ihm so bezeichnete "japanische Tragödie", wurde 1904 in der Mailänder Scala uraufgeführt.

Wie bereits bei den Opern "La Bohème" und "Tosca" arbeitete Puccini mit den Dichtern Giuseppe Giacosa und Luigi Illica zusammen. Zum für ihn charakteristisch spätromantischen Orchesterklang wob er zum Teil bekannte asiatische und amerikanische Melodien, Motivik sowie Glocken und Kanonengeräusche in seine Komposition. Vor allem aber der berühmte Summchor und Cio-Cio-Sans herzzerreißende Arie "Un bel dì, vedremo", in der sie am Glauben an die wahre Liebe Pinkertons festhält, haben dazu beigetragen, dass "Madame Butterfly" zu den beliebtesten Opern überhaupt gezählt werden kann. Die Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln verspricht einen fulminanten Start in die neue Spielzeit! Das Theater Pforzheim gastiert im Rahmen der vom Land Baden-Württemberg geförderten "Städteoper Südwest".