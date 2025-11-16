Musiktheater "Manege frei für Pinocchio"

Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen

Manfred Kessler (Theater Chapiteau) zeigt sein „One-Man-Musical“ in vielen verschiedenen Rollen und Kostümen.

Pinocchios Abenteuer werden als Zirkus-Spektakel präsentiert. Zwischen Feuerspuckern, Seiltänzern und Zauberern muss sich unser Held behaupten und wird entsprechend des berühmten italienischen Kinderbuches gar in einen Esel verwandelt. Doch mit Hilfe aller Zuschauer wird in dieser Mitmachgeschichte am Ende alles gut.

In einem bunten Reigen geben sich die bekannten Romanfiguren ein Stelldichein, und laden ein zum mitsingen, mitmachen und mitlachen.

Uditorium Uhingen
