Musiktheater mit den Vintage Sisters im Wasserschloss mit Chansons und Schlagern der Zwanziger Jahre

Mit einer bunten Mischung aus den Chansons vergangener Tage und unvergessenen Schlagern aus der wilden Zeit der Berliner Varietés entführen die Vintage Sisters am Samstag, den 18. Juli 2026 um 19.30 Uhr im Wasserschloss ihr Publikum in leidenschaftliche Musikwelten.

Ihr aktuelles Konzertprogramm „Nur ein kleines bisschen Glück…” behandelt das zeitlose Thema der Sehnsucht und Liebe und ihrer Irrungen und Wirrungen, das mit viel Augenzwinkern, musikalischer Kreativität, einer Prise Theater und Film präsentiert wird.

Die Geschichte beginnt im beschaulichen Bissingen: Henriette, eine Frau in der Provinz in einem netten kleinen Städtchen, lebt ihr geordnetes, unaufregendes Leben. Alles ist irgendwie gut – die Arbeit, ihre Freunde und Nachbarn. Sie sollte zufrieden sein, sagt sie sich öfter. Und doch ist das Leben..., ja, manchmal weiß sie es selbst nicht – langweilig? Unausgefüllt? Viel zu vorhersagbar? Zwischen Aufstehen, Arbeiten, Feierabend und Schlafengehen spürt sie manchmal eine Leidenschaft nach dem unbekannten Moment, nach großen Gefühlen, nach aufregenden Begegnungen. Sie hat einen Hang zu allem Nostalgischen, und so liebt sie auch besonders die Musik der Zwanziger und Dreißiger Jahre. Manchmal steht sie abends in ihren Charlestonkleidern vor dem Spiegel und gefällt sich heimlich, wenn sie kokett gestikuliert und schließlich gönnerhaft einen Handkuss entgegennimmt. Dann dreht sie die Musik lauter und träumt sich wehmütig in die rauschenden Berliner Nächte vor 100 Jahren.

Während sie sich über das Berliner Tanzparkett wirbeln sieht, legt sie spätestens nach dem dritten Lied die Kleidung für den nächsten Arbeitstag zusammen. "Das Leben ist kein Traum und man muss realistisch bleiben...".

An einem Abend geschieht das Wundersame: während sie das letzte Lied versonnen mitsummt, erfasst sie eine Zeitmaschine – und sie findet sich im Jahre 1928 wieder, mitten im quirligen Bahnhof Zoo. Ein mehrtägiger Tanz auf dem Vulkan beginnt - und nach anfänglicher Schüchternheit ist bald keine Bar und auch kein Mann mehr vor ihr sicher!

Anke Blohmann (Gesang und Klavier) und Dorothee Hermanni (Klavier und Moderation) haben ein ganz eigenes Format entwickelt, etwas zwischen Konzert, Theater und Kabarett. Lassen auch Sie sich davon verzaubern!

Der Einlass beginnt um 19.00 Uhr. Tickets können Sie direkt bei der Konzertagentur ArtistHof unter E-Mail: info@artisthof.de, Tel. 0151/281 676 61 reservieren.