Musiktheater: "Tristan und Isolde" (UA) - Tanzstück nach Wagners Oper

Was ist Wahrheit? Was ist die eine Wahrheit, für die zwei Menschen die stürmische keltische See überquert haben? Diese Wahrheit ist die Liebe – die Liebe zwischen Tristan und Isolde. Eine alte Sage, ein hochmittelalterlicher Minneroman, doch vor allem: jene Oper im Werk Richard Wagners, in der die Liebe als etwas Heroisches und Kosmisches alle Logik der Konventionen, der Identität, von Algorithmen und Konsum überschreitet. Guido Markowitz widmet sich der Herausforderung, im Dialog zwischen der Sagenwelt und der Komposition Wagners ein Tanzstück zu erschaffen, das die Bedeutung der Wahrheit und der Liebe für den heutigen Menschen ausleuchten will. Mit einem Sänger und einer Sängerin, der Badischen Philharmonie Pforzheim und seinem gefeierten Tanzensemble wagt er sich in eine Welt vieler Ebenen: Körper, Musik, Sprache, Gesang, die gemeinsam die Heldengeschichte der Liebe in Bewegung setzen –

die Geschichte des Kampfes von Anerkennung und Abhängigkeit, von Leidenschaft und Erotik ...